دولة عربية تسجل ارتفاعاً بإصابات ووفيات كورونا

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا عن تسجيل 1102 إصابة جديدة بكورونا 1083 محلية و19 وافدة، مقارنة مع 231 إصابة سجلت يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، مقارنة بـ6 حالات وفاة يوم أمس.



وبينت الوزارة أن 54.3% من السكان تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، 35.9% منهم تلقوا الجرعة الأولى فقط، و31.6% تلقوا جرعتي اللقاح.