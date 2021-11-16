أمير الكويت يفوّض ولي عهده بتعيين رئيس الوزراء وإصدار القوانين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفاد مرسوم نشر يوم الثلاثاء، بأن ولي الكويت سيعين رئيس الوزراء بموجب مسؤوليات مخولة له بشكل مؤقت من أمير البلاد الذي قبل استقالة الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع.



كما فوض الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لاقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها لمجلس الأمة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الإثنين، نقلا عن مرسوم أميري، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، طلب الاستعانة بولي العهد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له، بصفة مؤقتة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الإثنين، نقلا عن مرسوم أميري، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، طلب الاستعانة بولي العهد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له، بصفة مؤقتة.