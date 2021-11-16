بعد آية «التين والزيتون».. ضجة واسعة بعد قرار بشار الأسد بإلغاء منصب مفتي سوريا

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الرئيس السوري بشار الأسد إلغاء منصب مفتي الجمهورية، بموجب مرسوم تشريعي يقضي بتوسيع صلاحيات "المجلس العلمي الفقهي" في وزارة الأوقاف وتعديل مهامه، دون ذكر أسباب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن الرئيس بشار الأسد أصدر أمس الاثنين مرسومًا عدل القانون (31) لعام 2018 الذي تشكل بموجبه "المجلس العلمي الفقهي"، بحيث بات الوزير رئيسًا للمجلس، مع معاونين و"30 عالمًا من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كافة".

وتضمن المرسوم تحديد مهمة إضافية للمجلس بـ"إصدار الفتاوى"، وإلغاء فقرتين من قانون 2018، تخص الأولى "تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة"، والثانية "تسمية المفتي العام للجمهورية، وتحديد مهامه واختصاصاته لثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم".

وأوكل للمجلس مهام مفتي الجمهورية، والممثلة في تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية، والتماس الأهلة وإثباتها، وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، مثل "إصدار الفتاوى ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".

وكانت ولاية حسون قد انتهت في الـ 11 من أكتوبر الماضي؛ لمُضي مدة السنوات الثلاث على وجوده في المنصب منذ نفاذ القانون المذكور.

ونظرًا لعدم صدور أي مرسوم بالتجديد له، فهذا يعني أن ولايته انتهت، ولم يعد مُفتيًا عامًا بموجب القانون السوري، كما أنه تجاوز السن القانونية ببلوغه أكثر من 70 عامًا.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن سبب إلغاء منصب مفتي الجمهورية الذي كان حسون يشغله منذ 2004.

ويأتي القرار بعد أيام من ردٍ قاس وغير مسبوق للمجلس العلمي الفقهي، وذلك ردًا على تفسير لحسون لآية قرآنية في جنازة الفنان الراحل صباح فخري.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلاً واسعاً، ظهر حسون أثناء تقديمه واجب العزاء بالمطرب الراحل صباح فخري، قائلًا: "وين (أين) خريطة سوريا في القرآن الكريم؟ موجودة في سورة منقراها (نقرأها) كتير في صلواتنا"، مُستشهدًا بآية "التين والزيتون" لتعزيز وجهة نظره.