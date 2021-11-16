شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا تحث مواطنيها على مغادرة إثيوبيا فورا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا اليوم الثلاثاء المواطنين الأمريكيين في إثيوبيا على مغادرة البلاد على الفور مضيفة أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجلاء عبر طائرات عسكرية أو تجارية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي ، أولوسيجون أوباسانجو ، يعتزم العودة إلى إثيوبيا في الأيام المقبلة.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستقيم كيف يمكنها دعم أوباسانجو ، بما في ذلك ما إذا كان من المنطقي عودة المبعوث الخاص للولايات المتحدة جيفري فيلتمان ، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط لإنهاء الصراع في إثيوبيا.