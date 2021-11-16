بينهم عراقيون ولبنانيون.. الكويت تمنع وافدين من تجديد إقامتهم

بغداد - ياسين صفوان - وضع جهاز أمن الدولة الكويتي أسماء 100 وافد على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم بالبلاد عند انتهائها، وسيتوجب عليهم وأسرهم المغادرة فور انتهاء إقاماتهم وفق ما نقلته صحيفة "القبس".



وقالت مصادر أمنية مطلعة بحسب الصحيفة إن الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، والباقون من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية.



وأوضحت أن بعض هؤلاء الوافدين اللبنانيين يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لـ"حزب الله"، أما البعض الآخر فمن الجنسيات الأخرى، ومنهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة مثل غسل الأموال.