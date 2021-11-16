اخبار العالم

توقع صادم بشأن أسعار النفط العام المقبل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر توقع صادم بشأن أسعار النفط العام المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نقلت وكالة "تاس" عن مسؤول بارز في شركة الطاقة الروسية العملاقة "روسنفت" قوله، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2022.
وقال أوتابيك كريموف، نائب رئيس التجارة واللوجستيات بالشركة، في المنتدى الدولي لبورصة موسكو: "نرى حقا أن سعر النفط في نهاية النصف المقبل من العام قد يصل إلى 120 دولارا للبرميل".

وأسعار النفط حاليا فوق 80 دولاراً للبرميل، بدعم من شح محتمل في مخزونات الخام حول العالم بالرغم من أن المكاسب تقيدها توقعات بتزايد الإنتاج العالمي ومخاوف حيال الإصابات الجديدة بفيروس في أوروبا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا