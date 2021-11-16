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العراق يخسر أمام كوريا بثلاثية في تصفيات المونديال

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-16 | 17:50

العراق يخسر أمام كوريا بثلاثية في تصفيات المونديال

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خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم، الثلاثاء، أمام نظيره الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة في تصفيات مونديال قطر.

سجل اهداف المنتخب الكوري بالمبارة التي اقيمت في قطر، لي جاي في الدقيقة 33 وسون هيونغ مي في الدقيقة 71 وجيونغ وو في الدقيقة 79.

 

ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثاني بينما تجمد رصيد العراق عند النقطة الرابعة بالمركز الخامس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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