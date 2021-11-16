العراق يخسر أمام كوريا بثلاثية في تصفيات المونديال

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم، الثلاثاء، أمام نظيره الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة في تصفيات مونديال قطر.

سجل اهداف المنتخب الكوري بالمبارة التي اقيمت في قطر، لي جاي في الدقيقة 33 وسون هيونغ مي في الدقيقة 71 وجيونغ وو في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثاني بينما تجمد رصيد العراق عند النقطة الرابعة بالمركز الخامس.