بعد توقف عامين.. عودة التجنيد الإجباري في المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشف تقرير برلماني حول الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع المغربية، أن الاستعدادات بدأت لاستقبال الفوج 37 من المجندين، في إطار عملية التجنيد الإجباري التي توقفت اضطراريا لمدة سنتين؛ بسبب وباء كورونا، ما يعزز الجيش المغربي بـ20 ألف مجند جديد.



وأشار التقرير، إلى أنه من بين أهداف مشروع ميزانية “الدفاع الوطني” في المغرب لعام 2022، “مواصلة العمل بالخدمة العسكرية، ومساهمة القوات المسلحة الملكية في تكوين الشباب، وإعدادهم لتسهيل اندماجهم المهني والاجتماعي”.

وقال عبداللطيف الوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إنه “من أجل استئناف الخدمة العسكرية في أحسن الظروف، عملت القوات المسلحة الملكية على توفير جميع الإمكانيات اللازمة، والمناسبة لتكوين الفوج السابع والثلاثين للمجندين، كما سهرت على وضع خطة لتنظيم عملية استقبال فوج المجندين الجدد للخدمة العسكرية”.