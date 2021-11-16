أكاديمية البحث العلمي تطلق الموسم الثاني لمسابقة الصور العلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم للموسم الثاني لمسابقة التصوير الفوتوجرافي لاختيار أحسن صور علمية لعام 2021، داعية جميع المهتمين للمشاركة بالمسابقة التي تنظمها من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية - في بيان اليوم الثلاثاء- إن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتصوير العلمي المحترف بين فئات المجتمع، حيث يمثل التصوير الفوتوجرافي أداة قوية في التقاط الظواهر العلمية والحياة البرية ودعم التواصل العلمي ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف أنه من غير المعقول أن نستخدم صور محمية بحقوق مؤلف من على الإنترنت في كل محاضراتنا وتقاريرينا وعروضنا المرئية وحتى صفحات مواقع الانترنت الخاصة بمؤساستنا، منتهكين حقوق الملكية ونحن المسئولين عن حمايتها، وحتى إذا قمنا بشراء حقوق هذه الصور من بعض المواقع المعروفة فإننا نحافظ على حقوق الملكية ولكننا نساعد في طمس الهوية المصرية.

ونبه إلى أن كل تفريط في الهوية حتما سيتبعه ولو بعد حين، تفريطًا في التاريخ وكل تفريط في التاريخ سيتبعه حتما تفريطًا في الجغرافيا وهذا ما نخشاه.

وأكد أنه لايوجد أي رسوم اشتراك للمسابقة، وسيتم اختيار الصور من خلال لجنة من الخبراء تشكلها الأكاديمية، حيث تبحث اللجنة عن صور علمية وتراثية وطبيعية مبدعة ومعبرة وذات جودة استثنائية ومن زوايا فريدة، بحيث تستطيع الصور المشاركة القيام بالتواصل عبر السرد البصري من خلال المهارات الفنية والإبداعية المتميزة، والتي تستطيع توثيق الظواهر العلمية التي تحدث من حولنا أو الحياة البرية والطبيعية والتراث التقليدي في أقاليم مصر المختلفة.

وأشار إلى أنه يمكن من خلال الصور توصيل المفاهيم العلمية والحياة البرية لأكبر عدد من الجمهور بالمجالات العلمية التالية (علوم الفلك والفضاء - الصور المجهرية (صور تحت الميكرسكوب) - الحياة البرية والطبيعية - علوم الأرض والمناخ - العلوم البيئية - صور عامة (هندسية – معمارية وغيرها).

ولفت إلى أن الأكاديمية ستقدم جوائز مالية قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل على التوالي في كل مجال من المجالات المذكورة، وستؤول ملكية الصور المشاركة فى المسابقة إلى الأكاديمية.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أطلقت الموسم الأول للمسابقة العام الماضي 2020 واشترك في الموسم الأول 174 متسابقًا بإجمالي 811 صورة، وفاز 11 متسابقًا بجوائز مالية قدمتها الأكاديمية.