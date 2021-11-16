السجن لـ ٦ متهمين سرقوا دار مسنين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن ضد ٦ متهمين بسرقة محتويات دار مسنين غربي الإسكندرية.

قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لكل من "ال.م.س" و"ر.ف.س" و"س.ف.ع" و"خ.ع.س" والسجن عامين لكل من "ص.ال.س" و "خ.ج.خ".

أصدر الحكم المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حازم عبد الفتاح الشناوي ومحمود عيسي سراج الدين وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.

تعود أحداث القضية التى حملت رقم 988 لسنة 5021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى قسم شرطة العامرية ثان، بلاغا من مشرف بدار مسنين يفيد سرقة محتويات الدار بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان قيام كل من " ال.م س" و " ر.ف.س" و" س.ف ع" و" ح.ع.س" و" ال.ط.س" و" خ.ج.خ" بسرقة محتويات الأجهزة الكهربائية عبارة عن 8 شاشات تلفزيون 32 بوصة و8 رسيفرات ماركات مختلفة و6 مرواح مكتبية و2 كشاف وكمبروسر هواء.

تمكنت تحريات المباحث وتفريغ الكاميرات المجاورة من تحديد شخصية المتهمين وبتقنين الإجراءات جرى إلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم المسروقات.

وبعرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.​