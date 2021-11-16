7 مصابين في انقلاب أتوبيس على الطريق الزراعي بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في انقلاب أتوبيس على الطريق الزراعي أمام مدخل عزبة الدارين بمركز أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط بورود بلاغ من النجدة بانقلاب أتوبيس على الطريق الزراعي ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تبين انقلاب أتوبيس رقم "1762 ي ج د" وأسفر الحادث عن إصابة "كيرلس.ص.و" 17 عامًا، و"سيف. س.ط" 17 عامًا، و"أحمد.ع.ر" 39 عامًا، و"شعبان.ع" 45 عامًا، و"محمد.هـ.م" 17 عامًا، و"محمد.م.م" 16 عامًا، و"محمد.أ.م" 17 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج. حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.