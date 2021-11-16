البيت الأبيض سيعلن مقاطعة أولمبياد بكين

ذكرت وسائل إعلام أمريكية قبل قليل أن البيت الأبيض سيلعن قريبا مقاطعة الولايات المتحدة لأولمبياد بكين في الصين. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم إصدار قرار يقضي بالمقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين المزمع إقامته في 2022.



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