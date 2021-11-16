أرمينيا تعلن سقوط قتلى وجرحى من قواتها في معاركها مع أذربيجان واتهامات متبادلة بالتصعيد

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن برلمان أرمينيا قوله -اليوم الثلاثاء- إن 15 جنديا أرمينيا لقوا حتفهم في اشتباكات على حدود البلاد مع أذربيجان، حيث يتصاعد التوتر بين البلدين منذ أسابيع.



كما نقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الأرمينية قولها إن أذربيجان أسرت 12 من جنودها.



وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية -في بيان منفصل- إن أرمينيا تعمدت تصعيد التوترات على حدود البلدين، كما أعلنت وزارة دفاع أذربيجان إصابة جنديين بجروح في اشتباكات مع القوات الأرمينية.



وطلبت أرمينيا من روسيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء المساعدة في الدفاع عن سيادتها الإقليمية ضد أذربيجان، وقالت إن اشتباكات عنيفة تجري على الحدود بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.



ووقعت هذه المواجهات بالقرب من منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.



من جهتها، أعلنت أذربيجان أن الجنود الأرمن يغادرون مواقعهم "في حالة ذعر". وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية -في بيان- إن "العسكريين الأذربيجانيين صدوا هجوما مضادا للقوات الأرمنية (…)"، وإن "الجنود الأرمن يغادرون مواقعهم، وقد انتابهم الذعر والخوف".



وتصاعد التوتر بشكل مستمر في الأسابيع الماضية بين البلدين، وذلك رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ سلام روسية بعد اشتباكات عام 2020.



وخريف السنة الماضية، خاضت أرمينيا وأذربيجان حربا قصيرة -خلفت أكثر من 6500 قتيل- حول إقليم ناغورني قره باغ الذي كان سبب أول نزاع دموي بينهما في التسعينيات.



وانتهت هذه المعارك بإرغام أرمينيا على التنازل عن عدة مناطق في الإقليم المتنازع عليه.





(الجزيرة)