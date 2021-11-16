حدود بيلاروسيا وبولندا تشتعل بمواجهات بين مهاجرين وقوات حرس الحدود

اندلعت مواجهات بين مهاجرين وقوات بولندية، الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، خلال محاولات لاجتياز السياج الحدودي، في استمرار لأزمة المهاجرين التي يقول الاتحاد الأوروبي إن بيلاروسيا مسؤولة عنها.



مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام، الثلاثاء، أظهرت التوتر الحاصل على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا التي سهلّت وصول المهاجرين إلى المنطقة الحدودية، والذين يرغبون في دخول الأراضي البولندية وصولاً إلى ألمانيا ودول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.



يُظهر أحد الفيديوهات عدداً من المهاجرين وهم يقتربون من السياج الحدودي للقوات البولندية في محاولة لإزالته، وكان بعضهم يحمل أجزاءً من الشجر فيما رمى آخرون الحجارة، للتعبير عن غضبهم من منع بولندا لهم بالعبور.



في المقابل ردّت القوات البولندية باستخدام خراطيم المياه وقنابل مسيلة للدموع لإبعاد المهاجرين، وعززت من تواجدها عند السياج الحدودي.



وعبر مكبرات الصوت يعمد حراس الحدود البولنديون إلى تحذير مئات المهاجرين المحتشدين عند معبر حدودي، ويقولون لهم: "انتبهوا.. العبور غير الشرعي للحدود ممنوع.. قد تتعرضون لملاحقات جزائية".



وكالة الأنباء الفرنسية نقلت الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن المهاجر الكردي من العراق، أريان والي، قوله: "ننتظر هنا بين الجنود البولنديين والبيلاروسيين، لا يسمحون لنا بالذهاب إلى أي مكان".



يوجد آلاف المهاجرين عند المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا، ويعيشون في أجواء جليدية، وقال مهاجر عراقي عالق مع زوجته وأولاده الثلاثة وبينهم رضيع وطفل يبلغ ثمانية أعوام مبتور الأطراف: "أريد الذهاب إلى أي بلد. نحن جميعاً متعبون وعلى آخر رمق"، وفقاً لما أوردته الوكالة الفرنسية.



في غضون ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي اتهامه لبيلاروسيا بإرسال المهاجرين إلى الحدود رداً على العقوبات التي فرضتها دول الاتحاد على مينسك.



في هذا السياق أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإثنين 15 نوفمبر 2021، أن دول الاتحاد ستتبنى "في الأيام المقبلة" فرض عقوبات جديدة على شخصيات ومنظمات ضالعة في تدفق المهاجرين، وشدد على أن العقوبات ستطال "عدداً كبيراً" من الشخصيات والكيانات.



يُذكر أن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا قال إن "بلاده تحاول إقناع المهاجرين بالعودة إلى ديارهم، لكن لا أحد منهم يريد العودة"، مضيفاً أن مينسك ستردّ على أي عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي.