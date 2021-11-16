مصر.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 7 دقائق

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنه من المحتمل أن تكون الأمطار غدا متوسطة إلى غزيرة في بعضها وخفيفة في مناطق أخرى،

وتوقعت الهيئة في بيان لها أن يسود غدا الأربعاء نهارا، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على أن يكون طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة المصرية، توقعاتها أن يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فس أول الليل مائل للبرودة في آخره، لافتة إلى أنه “من المتوقع أن تكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مناطق مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة”.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن “تكون هناك أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة”.