المغرب يعلن استئناف التجنيد الإجباري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 11 دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الوطنية المغربية اليوم الثلاثاء، استئناف الخدمة العسكرية الإلزامية خلال العام المقبل، وذلك بعد توقف سنتين بسبب جائحة كورونا.

عبد اللطيف لوديي” الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني: إن “القوات المسلحة الملكية سهرت على وضع خطة لتنظيم عملية استقبال المجندين الجدد للخدمة العسكرية”. لافتاً إلى أنه “تم إنشاء 4 مراكز جديدة للتكوين من أجل استقبال 20000 مجند، في بنسليمان وسيدي يحيى الغرب وبنكرير وطانطان”.

وأكد المسؤول المغربي أن “وزارة الداخلية المغربية ستعمل في القريب العاجل على إطلاق عملية إحصاء الأفراد الذين سيكونون الفوج 37، وتصنيفهم، إثر موافقة الملك محمد السادس”.

كما لفت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى أن “القوات المسلحة على أتم الاستعداد لاستقبال الفوج السابع والثلاثين للخدمة العسكرية، إذ إن هذه الاستعدادات مستمرة بشكل فعال تحت إشراف لجنة مختصة تشمل تتبع عملية إنشاء وتجهيز المراكز الجديدة وإعادة صيانة المراكز القديمة وتحيين برامج التكوين وبرمجة دورات تكوينية وتدريبية همت المناهج البيداغوجية والتكوين الذاتي وكذا تحيين قواعد المعطيات وبرامج العمل والتتبع”.

وتوقفت الخدمة العسكرية في المغرب لمدة سنتين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من المرتقب أن يتم استئنافها مرة أخرى في العام 2022.