المشير خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

16 نوفمبر , 2021
المشير خليفة حفتر
ليبيا: أعلن المشير خليفة حفتر ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.
وقال في كلمة بثتها شاشات التلفزة «أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية (...) ليس طلباً للسلطة أو بحثاً عن مكان، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار».
وأضاف: «إذا قدر لنا أن نتولى الرئاسة بإرادتكم الحرة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب ولنا أعوان من رجال الوطن ونسائه قادرون على إنجاز ما يستجيب لأحلامكم في تحقيق النهضة والتقدم».
ودعا المواطنين «الى ممارسة دوركم بأعلى درجات الوعي والمسؤولية وتوجيه أصواتكم حيث يجب أن تكون لنبدأ معا رحلة المصالحة».
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