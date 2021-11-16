وفاة أكثر من 300 ألف شخص سنوياً في الاتحاد الأوروبي جراء تلوث الهواء

أوروبا: أدى تلوث الهواء بالجزيئات العالقة إلى 307 آلاف حالة وفاة مبكرة في الاتحاد الأوروبي في عام 2019، وهو عدد لا يزال ينذر بالخطر رغم انخفاضه بأكثر من 10 بالمئة في عام واحد، وفقاً لتقرير صدر الاثنين عن الوكالة الأوروبية للبيئة.

وأوردت الدراسة أنّه كان يمكن إنقاذ أكثر من نصف هذه الأرواح لو حققت الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة إرشادات جودة الهواء التي حددتها مؤخراً منظمة الصحة العالمية.

وفي عام 2018 ، قُدر عدد الوفيات المرتبطة بالجزيئات العالقة بنحو 346 إلف.

يُعزى الانخفاض الكبير في عام 2019 جزئياً إلى الظروف المناخية المواتية، ولكن في المقام الأول إلى التحسن التدريجي المتواصل في جودة الهواء في أوروبا، بحسب الوكالة الأوروبية للبيئة.

في مطلع التسعينيات، تسببت الجزيئات العالقة، التي تخترق الرئتين بعمق، في نحو مليون حالة وفاة مبكرة في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بحسب هذه البيانات، وانخفض هذا العدد بالفعل إلى حوالي 450 ألفًا في عام 2005.

من بين أبرز هذه الدول، أدى تلوث الهواء في عام 2019 إلى 53800 حالة وفاة مبكرة في ألمانيا و 49900 في إيطاليا و 29800 في فرنسا و 23300 في إسبانيا، بحسب الوكالة الأوروبية للبيئة.

وتعد بولندا الدولة الأكثر تضرراً مع 39300 وفاة.

وما زال تلوث الهواء أهم تهديد بيئي لصحة الأوروبيين، وتُعد أمراض القلب والسكتة الدماغية من أكثر الأسباب شيوعاً للوفاة المبكرة الناجمة عن تلوث الهواء، تليها أمراض الرئة وسرطان الرئة، بحسب الوكالة الأوروبية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تسبب تلوث الهواء في سبعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً، وهي حصيلة تضعه في مستويات قريبة من التدخين أو النظام الغذائي غير الصحي.