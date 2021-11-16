هل يتحول الفضاء إلى ساحة معركة بين القوى الكبرى؟

أكّدت وكالة الفضاء الروسية الثلاثاء أن «سلامة طاقم» محطة الفضاء الدولية هي «أولويتها الرئيسية»، بعد أن اتهمت واشنطن موسكو بتعريض المحطة للخطر باختبارها صاروخاً مضاداً للأقمار الصناعية.

وأعلنت «روسكوسموس» في بيان أن «وحدها الجهود المشتركة لجميع القوى الفضائية ستكون قادرة على ضمان تعايش آمن قدر الإمكان والعمليات في مجال الفضاء».

غير أن الوكالة لم تردّ مباشرة على الاتهامات الأميركية بشأن الحادث الذي أحيا المخاوف من أن يتحول الفضاء إلى ساحة معركة بين القوى الكبرى.

وكانت واشنطن دانت بشدّة «التصرّف الخطر» الذي أقدمت عليه موسكو الإثنين باختبارها صاروخاً مضاداً للأقمار الاصطناعية، محذّرة من أنّ هذه التجربة خلّفت آلافاً من قطع الحطام التي تهدّد سلامة روّاد الفضاء في محطة الفضاء الدولية.

وذكرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن روّاد الفضاء السبعة الموجودين على متن المحطة، وهم أربعة أميركيين وألماني وروسيان، اضطرّوا للجوء إلى سفنهم الملتحمة بالمحطّة استعداداً لاحتمال عملية إجلاء طارئة.

وصرح رئيس الناسا بيل نيلسون في بيان «صدمني هذا العمل غير المسؤول والمزعزع للاستقرار».