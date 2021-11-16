75 % من أطفال اليمن يعانون سوء التغذية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت منظمة الصحة العالمية إن 75 % من أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية المزمن.

وأشارت إلى أن 16.2 مليون يمني من إجمالي 30 مليون نسمة يعانون انعدام الأمن الغذائي، وأن ثلاثة من كل أربعة أطفال يمنيين (75%) يعانون من سوء التغذية.

وكان مجلس الأمن الدولي أعلن في بيان، عن قلقه الشديد إزاء «الحالة الإنسانية المتردية في اليمن، بما فيها الجوع وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق».

وفي السياق، قال الأكاديمي المتخصص في الطب النفسي، الدكتور مهيوب المخلافي، في فعالية حول الطفولة بمأرب «إن أكثر من مليوني طفل تأثروا نفسيا من الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على اليمنيين، نتيجة إصابتهم المباشرة أو تعرضهم للتهجير القسري أو النزوح من مناطقهم».

وعرض المخلافي أبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق الطفولة في اليمن منذ بداية انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014، وأكد أن 10 آلاف طفل على الأقل قتلوا، فيما بترت أطراف 8 آلاف طفل آخرين، منهم 800 طفل أصيبوا بالشلل الكلي والنصفي في هذه الحرب المستعرة في اليمن منذ أكثر من 7 أعوام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار المخلافي إلى أن ميليشيات الحوثي جندت منذ بداية انقلابها نحو 20 ألف طفل وزجت بهم في معاركها ضد اليمنيين، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأطفال، منتقدا صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم.

من جهة أخرى، جددت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران استهداف أحد أبراج تغطية شبكة الهاتف النقال «سبأ فون» بمأرب، مما تسبب بخروجها عن الخدمة بشكل كامل.

وأكد مصدر محلي أن الميليشيات استهدفت غرفة التحكم لأحد أبراج التغطية لشركة «سبأ فون» في منطقة الحدباء بمديرية الوادي، مستخدمة مسيرة مفخخة، وتوقفت أثرها تغطية شركة الهاتف النقال بشكل كلي، في بعض المناطق من مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

وتتهم الحكومة اليمنية الميليشيات بمحاولة عزل مأرب والتغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين والنازحين في المحافظة.

مشاهدات يمنية:

