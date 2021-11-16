الأمم المتحدة: نصف الأفغان يواجهون الجوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر العاملون في المجال الإنساني في أفغانستان من أن نصف الأفغان يواجهون الجوع، وقالوا إن «امرأة واحدة من بين كل أربع نساء حوامل، وطفلا واحدا من بين كل طفلين» يعانون من سوء التغذية في البلاد، كما أن نصف الأشخاص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم المقبلة. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، القول إنه بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أوقف مستشفى مقاطعة أوروزجان لمرضى كورونا خدماته الطبية «بسبب شح الأموال ونقص الإمدادات والمعدات الطبية.» وأضاف أن تقييمات الاحتياجات جارية أيضا في جميع أنحاء البلاد، لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة لمواجهة فصل الشتاء. وقال إن المنظمة الدولية للهجرة تقدم مساعدات شتوية في مناطق إقليم بدخشان لألف أسرة.

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