زعيم كوريا الشمالية يعود للظهور العلني

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ويعد هذا أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي منذ أكثر من شهر، حيث تعتبر مدينة سامجيون، الواقعة عند سفح جبل بايكدو، أعلى قمة في شبه الجزيرة الكورية، موطن الزعيم الراحل السابق كيم جونج إيل.
وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن كيم أعطى إرشادات لمدينة سامجيون للتعرف على وضع المرحلة الثالثة من المشروع. وأضافت أن مشروع تطويرالمدينة سوف ينتهى هذا العام.
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