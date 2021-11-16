أمريكا تبحث الرد على تحركات روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبحث الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين حاليا الردود المحتملة إذا اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي إجراءات عسكرية ضد أوكرانيا، ومن بينها فرض عقوبات جديدة على موسكو وتقديم المزيد من المساعدات الأمنية لكييف، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء اليوم الاثنين. وأثار كبار المسؤولين الأمريكيين فكرة اتخاذ حزمة من التدابير في المباحثات التي دارت على مدار الأسبوع الماضي مع نظرائهم الأوروبيين، حيث أبلغوهم بأن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل بالفعل على إعداد قائمة من الخيارات لمواجهة التحركات المحتملة من قبل روسيا، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على تلك المباحثات.



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