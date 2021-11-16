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النيران الصديقة تمنح مصر الفوز على الجابون في تصفيات المونديال

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-16 | 16:22

النيران الصديقة تمنح مصر الفوز على الجابون في تصفيات المونديال

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حقق المنتخب المصر، اليوم الثلاثاء، فوزاً باهتاً على حساب ضيفه الجابون بنتيجة 2-1 ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.
وتقدم منتخب مصر بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء وأحرز المنتخب الجابوني هدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق جيم ألفينا ولكن منتخب مصر سجل هدف الفوز بالنيران الصديقة في الدقيقة 75 بعدما هز يوهان أوبيانج شباك فريقه.

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب دينيس بوانجا لاعب الجابون في الدقيقة 87 ، ورفع منتخب مصر رصيده بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب وتجمد رصيد منتخب الجابون عند 7 نقاط في المركز الثاني بقيادة مدربه الفرنسي باتريس نوفو.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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