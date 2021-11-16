العراق يتحرك لإعادة مواطنيه العالقين في أوروبا.. هذا موعد الرحلة الأولى

وقال الشيباني خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي، إن "الخميس المقبل سيشهد تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين من بيلاروسيا".

وفي سياق آخر، أشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء ببذل المزيد من الجهود".

