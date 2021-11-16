انت الان تتابع خبر العراق يتحرك لإعادة مواطنيه العالقين في أوروبا.. هذا موعد الرحلة الأولى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف وزير الاتصالات، أركان الشيباني، اليوم الثلاثاء، عن موعد تسيير أول رحلة لإجلاء العراقيين العالقين في أوروبا.
وقال الشيباني خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي، إن "الخميس المقبل سيشهد تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين من بيلاروسيا".
وفي سياق آخر، أشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء ببذل المزيد من الجهود".
وفي سياق آخر، أشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء ببذل المزيد من الجهود".