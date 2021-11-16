عمليات بغداد: جهد استخباري يسفر عن احباط تهريب اثار واعتقال متهمين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قطعات قيادة عمليات بغداد/ المقر المتقدم – الرصافة، متمثلة بفرقة المشاة الحادية عشرة والفرقة الأولى شرطة اتحادية، تستمر في ممارساتها المبنية على معلومات استخبارية، من أجل حفظ الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية، وفي هذا السياق تمكنت قوة من لواء المشاة (44) من اعتقال متهم بتجارة وترويج المخدرات بالجرم المشهود، وضبط بحوزته مواد مخدرة بعد كمين محكم نصب له في منطقة الحسينية شمالي شرق بغداد".

واضافت انه "في سياق متصل وبناءً على معلومات دقيقة وتنسيق مع استخبارات وأمن عمليات بغداد تمكنت قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين بتهريب الآثار، بعد متابعة ورصد تحركاتهما، وضبط بحوزتهما مخطوطات أثرية في منطقة الكرادة".

واشارت القيادة الى ان "العملية اسفرت ايضا عن اعتقال متهمين آخرين بالسرقة والتزوير، و(64) مخالفاً لشروط الإقامة، وضبط أسلحة واعتدة مختلفة، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية"، موضحة انه "تم إحالة المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة وفق القانون".