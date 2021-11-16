"فورين أفيرز": ضرب إيران يجب أن يكون الخيار الأخير لأمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

رأت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى لإقناع إيران بالوسائل الدبلوماسية حول فوائد التوصل إلى اتفاق نووي جديد، وأن تحتفظ بالخيار العسكري لتدمير برنامجها النووي كملاذ أخير.



ولفتت المجلة إلى أنه ليس من السهل على إيران إنتاج قنبلة نووية، رغم التقدم الذي حققته في مجال تخصيب اليورانيوم في الفترة الأخيرة انتهاكا لاتفاق 2015.

وقالت المجلة في تقريرها إنه ”بدلاً من الاستسلام لحتمية القنبلة الذرية الإيرانية، ينبغي على الولايات المتحدة التركيز على منع إيران من تجاوز العتبة النووية، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي التوصل إلى اتفاق مع إيران يوقف برنامجها النووي تحت رقابة دولية صارمة، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها“.

وأضافت: ”طبعا هذا أصعب اليوم بالنظر إلى انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من اتفاق 2015 والتقدم الكبير الذي حققته إيران في مجال التخصيب بعد قرار الانسحاب.. لكن التاريخ يشير إلى سببين للتفاؤل، وهما أن إيران ليست ملتزمة فعلا بالقنبلة النووية، ويمكن التأثير على قراراتها بشأن برنامجها النووي“.

ورأت المجلة أن مهمة واشنطن هي إقناع إيران بأن مصالحها تخدم بشكل أفضل من خلال التوصل إلى اتفاق، وليس من خلال تصعيد برنامجها النووي.