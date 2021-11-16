طعن إمام جامع بسكين في تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

قال وزير الشؤون الدينية في تونس، اليوم الثلاثاء، إن إمام مسجد تعرض للطعن بسكين في أحدث عنف في البلاد، ولكنه استبعد أن يكون الحادث بدوافع إرهابية.



وسُجل الطعن في مدينة المهدية، شرق تونس، مساء أمس الاثنين، قبل صلاة المغرب، بعد أيام من طعن عنيف بسكين لمعلم على يد أحد تلاميذه، ما تسبب له في إصابة جسيمة بيده.

والإمام في وضع صحي حرج، وقال الوزير إبراهيم الشائبي، إن الوزارة تسعى إلى نقله الى المستشفى العسكري بالعاصمة.

وأوضح الوزير أن دوافع الهجوم لم تتضح بعد، ولكنه استبعد أن يكون لأسباب إرهابية ورجح أن منفذ الجريمة يعاني من مشاكل نفسية.

وأضاف الشائبي "إن العنف بات ممارسة يومية"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق حملة لتعزيز التسامح ونبذ العنف.

وفي تقرير حول العنف في 2020 للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تصدر العنف الإجرامي أنواع العنف في البلاد بمعدل سنوي يقارب 60%.