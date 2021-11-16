الدفاع الإماراتية تعتزم الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم وزارة الدفاع الإماراتية، الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية في صفقة قد تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار.



وقال طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، عن إن صفقة منظومة الدفاع الجوية الكورية "MSAM" ي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية.

وأوضح، أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار (ما يعادل نحو 12.9 مليار درهم).

وتعتبر منظومة "MSAM "، من أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخي متوسط المدى ومن الأكثر تطورا في العالم، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال الحوسني: وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا في المفاوضات مع الجانب الكوري واقتربنا من إبرام اتفاق نهائي بهذا الشأن.

وأوضح، أن الجانبين اتفقا على تطوير المنظومة حسب المتطلبات العملياتية للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: أن هذه الصفقة تأتي في إطار نطاق العمل الجديد لمجلس التوازن الاقتصادي الذي يتولى حالياً إدارة مشتريات وعقود وزارة الدفاع.

وأكد، أن مجلس التوازن سيواصل العمل مع شركائه الاستراتيجيين لتعزيز قدرات الدولة الدفاعية وتحقيق الأولويات الاستراتيجية في هذا المجال فضلاً عن التطوير المستمر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بشكل يسهم في تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في بناء قطاع دفاعي متطور ويخدم الأهداف المستقبلية.