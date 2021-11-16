تكليف ولي عهد الكويت بتعيين رئيس الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

أفاد مرسوم نشر اليوم الثلاثاء أن ولي الكويت سيعيّن رئيس الوزراء بموجب مسؤوليات خُولت له بشكل مؤقت من أمير البلاد الذي قبل استقالة الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع.



كما فوض الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي طلب أمس الإثنين من أخيه غير الشقيق، وخليفته تولي بعض المهام الدستورية، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لاقتراح القوانين، والتصديق عليها وإصدارها وردها لمجلس الأمة.