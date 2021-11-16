"قفزات وأرقام قياسية".. تطور صادرات مصر من الغاز المسال في 2021 (جراف)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 780% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ووفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين عن الربع الثالث، الصادر مؤخرا عن المنظمة، وصلت كميات الغاز المسال التي صدرتها مصر في أول 9 أشهر من عام 2021 إلى نحو 4.4 طن مقابل نحو 500 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2020، والذي شهد إغلاقات حكومية محلية وعالمية.

وذكر التقرير إن مصر سجلت النمو الأكبر في حجم صادرات الدول العربية من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 900%، حيث صدرت نحو مليون طن مقابل نحو 100 ألف طن فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب تهاوي الأسعار الفورية في الأسواق العالمية التي لم تحقق الجدوى الاقتصادية للتصدير.

وأشار إلى أن معدل النمو المذكور هو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث يعود النمو المستمر في حجم الصادرات إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط في شهر فبراير 2021، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن سنويا، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات.

وأوضح أن ذلك يأتي إلى جانب استمرار تشغيل مجمع "إدكو" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن سنويا.

وشهد الربع الثالث من عام 2021 تصدير نحو 600 ألف طن من مجمع دمياط ليصل إجمالي الصادرات من المجمع منذ معاودة تشغيله في فبراير الماضي إلى قرابة 1.6 مليون طن، والتي استهدفت عدة أسواق في آسيا منها الهند، وباكستان، والصين، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت.

وتوقع التقرير أن تحقق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2021 بعد استئناف نشاط التصدير بهذه الوتيرة العالية بفضل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقلي ظهر وأتول.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، وهو ما تزامن مع أزمة فيروس كورونا.