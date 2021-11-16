نائب دائرة الحيتان.. 9 معلومات عن عضو تنسيقية الشباب أحمد زيدان بعد وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفاة النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد صراع مع المرض.

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن نائب التنسيقية الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، على النحو التالي:

1- حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009 وتخصص في العلوم السياسية.

2- أول طالب في تاريخ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب، وهو طالب في الفرقة الأولى وذلك عام 2006.

3- فاز في انتخابات مجلس النواب عام 2015 عن حزب حماة الوطن في دائرة الساحل بحصوله على 26 ألف صوت.

4- وصف دائرة الساحل بعد فوزه في الانتخابات بدائرة الحيتان نظرا لقوة المنافسة وتكلفت حملته الانتخابية 38 ألف جنيه.

5- في يوليو 2017 عقد قرانه بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

6- حضر خلال الدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني: 50 جلسة عامة، و43 لجنة نوعية، و3 ندوات وفعاليات، وقدم 442 طلبا خدميا.

7- أجرى 22 زيارة رسمية واستخدم 6 أدوات رقابية، فضلا عن 11 زيارة ميدانية.

8- قدم طلب إحاطة حول توفير العلاج لحالات ضمور العضلات وآخر حول نقص أسرة وسوء مراكز الشباب.

9- تعرض لأزمة صحية شديدة في شهر أكتوبر الماضي نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية في إحدى مستشفيات القاهرة.​