صور.. اجتماع تحضيري لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - اسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة اسوان، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع التحضري لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة، والتي تعقد خلال الفترة من 18 نوفمبر حتي 2 ديسمبر القادم 2021.

وقال الدكتور أيمن عثمان أن الجامعة تقوم باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في إطار الشفافية وإتاحة الفرصة كاملة للمشاركة الطلابية.

أضاف رئيس الجامعة أنه جرى تشكيل اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات للعام الجامعي الحالي على النحو التالي:

الدكتور ايمن محمود عثمان رئيس الجامعة رئيسا.

الدكتور احمد عبدالصادق محمد أستاذ مساعد بكلية العلوم عضوا.

الدكتور أيمن أحمد عبدالغفار وكيل كلية الحقوق لشؤن التعليم والطلاب عضوا.

خالد محمد إسماعيل امين عام الجامعة المساعد للشؤن الادارية عضوا.

حاتم يسري يوسف مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة عضوا.

فؤادة إبراهيم توفيق قائم بعمل مدير عام مكتب رئيس الجامعة عضوا.

مكرم خوجلي رمضان مدير ادارة الاسر والاتحاد عضوا.

محمد يوسف عابد منسق الجامعة لشؤن الاتحادات الطلابية عضوا.

نبيه محمد نبيه طالب عضوًا.

مودة حاتم سليمان طالبة عضوا.