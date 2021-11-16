تابوت حجري وعظام بشرية.. ظهور مفاجآت أثناء حفر أساسات مسجد في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

عثر عمال أثناء حفر أساسات مسجد عباد الرحمن بناحية قرية الحواويش بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، على تابوت حجري وعظام بشرية، وشواهد مقبرة أثرية، وجرى فرض طوق أمني حول المكان، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إخطارًا من مركز شرطة أخميم بورود بلاغ من مقاول بعثوره على شواهد أثرية أثناء حفر أساسات لتوسعة مسجد عباد الرحمن بناحية قرية الحواويش دائرة المركز.

بفحص البلاغ، تبين أنه أثناء حفر العمال أساسات قواعد لتوسعة المسجد خلال عملية إحلاله وتجديده على بعد حوالي 3 أمتار عثروا على تابوت حجري وبقايا عظام بشرية، في الجهة الجنوبية من موقع المسجد.

انتقل مسئولو هيئة الآثار بسوهاج إلى المكان، وقوات الشرطة وجرى فرض طوق أمني حول المكان، وتولت النيابة العامة التحقيقات.