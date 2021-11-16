التحالف: مقتل 130 عنصرا حوثيا في مأرب والبيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، الثلاثاء، مقتل 130 عنصرا من الحوثيين خلال عمليات في منطقتي مأرب والبيضاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف في بيان إنه تم "تدمير 16 آلية وسقوط 130 عنصرا من الحوثيين خلال عمليات مأرب والبيضاء،" مضيفا أن قواته نفذت أربع عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأكد التحالف" دعمه لعمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم".

وكان التحالف أعلن أمس الاثنين مقتل 140 حوثيا في وسط اليمن، وقال في بيان إنه تم "تنفيذ 26 استهدافا للميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة".

وأكد التحالف" أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 140 عنصرًا من الميليشيات وتدمير 18 آلية في مأرب والبيضاء".

ومنذ بداية فبراير الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالكهرباء.