مفوضية الانتخابات الليبية ترفض ترشح سيف الإسلام القذافي

اسماعيل عبد الحي - اعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، رفضها ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة.

وجاء إعلان رفض ترشح نجل الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، في منشور على صفحة المفوضية الرسمية على الفايسبوك، غير أنها حذفت الإعلان في وقت لاحق.

وكان رئيس قسم العمليات الرئيسية بالمفوضية، سعيد القصبي، قال في وقت سابق من اليوم إن مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة، سواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يذكر أن المفوضية أشارت أمس الأحد إلى أن سيف الإسلام القذافي تقدم بمستندات ترشحه "مستكملا جميع المصوغات القانونية" المنصوص عليها بموجب القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.