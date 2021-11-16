الدبيبة : قانون الإنتخابات معيب ومصاغ لخدمة أشخاصٍ محدّدين

اسماعيل عبد الحي - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة إن قانون الانتخابات البرلمانية معيب ومصاغ لخدمة مرشحين محددين، مضيفا أنه سيعلن عما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة "في اللحظة الحاسمة".

وأشار موالون للدبيبة قبل أسبوع إلى أنه سيرشح نفسه رغم تعهده عند تنصيبه رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة المؤقتة بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة.

وأضاف في تجمع حاشد في طرابلس "خرجوا بقوانين مفصلة لشخصيات، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب".

ويرى محللون أن الدبيبة هو المرشح الأوفر حظا لمنصب الرئيس بعد أن إتخذ سلسلة من الإجراءات الشعبوية التي كان منها ضخ إستثمارات في بلدات مهملة وتخصيص مدفوعات نقدية للمتزوجين حديثا.

وتابع الدبيبة "في اللحظة الحاسمة سأعلن موقفي من هذه الإنتخابات".

ولم تتفق الفصائل المتنافسة في ليبيا حتى الآن على قواعد الانتخابات المقرر إنعقادها بعد أقل من ستة أسابيع (في 24 ديسمبر)، وفقا لخارطة طريق السلام التي دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي.