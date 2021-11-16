خليفة حفتر يعلن ترشّحه للإنتخابات الرئاسيّة في ليبيا

اسماعيل عبد الحي - أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء خليفة حفتر اليوم الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وقال المشير خليفة حفتر بمناسبة إعلان ترشحه "أترشح للإنتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة"، مشيرا إلى أنه "لا يليق بإنتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء".

وأضاف "أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة، وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها وإستقلالها"، مؤكدا أن "ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبلها".

وتابع "أتعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا وفّقتُ في الإنتخابات المقبلة".

المصدر: RT