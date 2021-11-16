مقتل أكثر من 130 حوثيا في غارات للتحالف قرب مأرب

وقال التحالف في بيان إنه قام بتنفيذ "27 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية" في الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وأدت هذه الغارات إلى "تدمير 16 من الآليات العسكرية والقضاء على 130 عنصرا إرهابيا".
واستهدفت الغارات مناطق في محافظة مأرب ومحافظة البيضاء جنوب مأرب الغنية بالنفطة.
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