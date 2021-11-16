مجلس الأمن يدعو الأحزاب العراقية إلى احترام نتائج الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

أشاد مجلس الأمن الدولي بتقرير الأمم المتحدة الإيجابي عن العملية الانتخابية في العراق، داعياً جميع الأحزاب السياسية على اتباع الوسائل القانونية والسلمية لحل المظالم المتعلقة بالانتخابات.

ورحب أعضاء المجلس -في بيان صادر أمس الاثنين- بما وصفوه التقييم الإيجابي لمراقبي الانتخابات الدوليين التابعين للبعثة الأممية في العراق (يونامي)، وهنؤوا حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إجراء انتخابات “تمت إدارتها بصورة جيدة من الناحية الفنية، وبصورة سلمية” بشكل عام، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورحب الأعضاء بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة يونامي بهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة. وأثنوا على البعثة الأممية “على إظهار الموضوعية في جهودها لدعم العراق طوال العملية الانتخابية”.

وجدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم لكل من محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، والتهديدات المستمرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية وآخرين، وشجعوا جميع الأطراف المعنية على احترام العملية المحددة قانونا وتيسير إجراء مراجعة قضائية سلمية ومستقلة للطعون الانتخابية، وأدانوا ما وصفوه بمحاولات تشويه سمعة الانتخابات.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أنهم يتطلعون إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة من شأنها أن تقدم إصلاحات ذات مغزى تلبي احتياجات وتطلعات جميع العراقيين، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة.