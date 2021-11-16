أمين عام “أوبك” يتوقع فائضاً نفطياً العام المقبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

صرح أمين عام منظمة “أوبك” محمد باركيندو، اليوم الثلاثاء، بأنه يتوقع فائضا في المعروض النفطي في ديسمبر 2021 وفائضا في المعروض بالسوق العام المقبل.

وقال: “سيبدأ الفائض بالفعل في ديسمبر المقبل. هذه إشارات يجب أن نكون حذرين حيالها للغاية”. وأضاف باركيندو في حديثه للصحفيين على هامش مؤتمر في أبوظبي أن “أوبك” لها مصلحة كبيرة في ضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي.

وقلصت “أوبك” الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الرابع من العام الجاري بواقع 330 ألف برميل يوميا، مقارنة بتوقعاتها في الشهر الماضي، إذ قوض ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.

وتأتي المخاوف من تراجع الطلب في وقت يتوقع فيه زيادة المعروض.