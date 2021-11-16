فايزر تسعى للحصول على ترخيص عالمي لعقار ضد كورونا

في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قالت فايزر إنها ستمنح ترخيصًا للعقار المضاد للفيروس لمجمع براءات اختراع الأدوية ومقره جنيف، والذي سيسمح لشركات الأدوية الجنسية (التي تنتج مواد دوائية مشابهة) بإنتاج العقار لاستخدامه في 95 دولة، والتي تشكل حوالي 53٪ من سكان العالم.وقال مسؤولو الصحة إن حقيقة إبرام الصفقة حتى قبل الموافقة على عقار فايزر في أي مكان، يمكن أن تساعد في إنهاء الوباء بشكل أسرع.

وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية عن صفقة لجعل دوائها المضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم متاحا بسعر أرخص في البلدان الفقيرة، إذا اجتاز التجارب والموافقة التنظيمية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة فايزر إن عقارها قلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنحو 90٪ لدى الأشخاص المصابين بعدوى خفيفة إلى متوسطة من فيروس كورونا. وأوصى خبراء مستقلون بوقف دراسة الشركة بناء على نتائجها الواعدة.

