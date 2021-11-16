شاهد.. ملك الأردن يبحث مع الأمير تشارلز "العلاقات المئوية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، الأمير تشارلز أمير ويلز ترافقه دوقة كورنوال، بعد وصولهما في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين.



وكان في استقبال أمير ويلز ودوقة كورنوال، الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي وأمين عمان ومحافظ العاصمة وسفير الأردن في المملكة المتحدة وسفيرة المملكة المتحدة في الأردن وأركان السفارة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وبحث الملك عبدالله وأمير ويلز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والمملكة المتحدة، حيث تحتفل المملكتان هذا العام بمرور مئة عام على العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن يزور الأمير تشارلز ودوقة كورنوال عددا من المؤسسات التي تعمل في المجالات التي يدعمانها، مثل المحافظة على البيئة، وتعزيز الحوار بين الأديان، والحفاظ على التراث، وبناء قدرات الشباب، وتمكين المرأة، ودعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال توفير فرص التدريب والعمل لهم.