شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في هذا الموعد.. أولى رحلات "طيران الإمارات" بوقود مستدام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات و"جي ئي أفييشن" التزامهما ببرنامج تجريبي باستخدام وقود طيران مستدام 100% لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



وقعت اليوم الثلاثاء، طيران الإمارات و"جي ئي أفييشن GE Aviation" مذكرة تفاهم لتطوير برنامج لتنفيذ رحلة تجريبية بإحدى طائرات الإمارات البوينج 777-300ER، تعمل بمحركات GE90، وتستخدم وقود طيران مستدام SAFبنسبة 100% بحلول نهاية عام 2022.

ووقود الطيران المستدام المعتمد حالياً هو مزيج من الوقود البترولي Jet A أو Jet A-1 مع وقود طيران مستدام بنسبة 50%. ويرأس أحد خبراء الوقود في "جي ئي GE" فريق عمل دولياً لتطوير مواصفات صناعية موحدة تدعم اعتماد وقود مستدام بالكامل، ولا يتطلب مزجاً مع وقود الطائرات التقليدي.

وسوف تشكّل رحلة اختبار الوقود المستدام بنسبة 100% واحدةً من أبرز محطات التعاون بين طيران الإمارات و"جي ئي أفييشن". ومن المنتظر أن توضح الرحلة التجريبية كيف يمكن للطائرات التجارية ذات الجسم العريض، التي تستخدم وقود الطائرات المصنوع من مصادر بديلة، أن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالوقود البترولي من دون أن تؤثر على العمليات التشغيلية.

كما ستدعم الرحلة التجريبية أيضاً جهود الشركتين الأوسع لتقليل الانبعاثات، مع تطلّع الصناعة لتوسيع نطاق استخدام الوقود المستدام.

وسوف تعمل طيران الإمارات مع الجهات التنظيمية للحصول على الموافقات اللازمة للمصادقة على الرحلة التجريبية، كما ستنسق أيضاً مع مصنعي هيكل الطائرة ووحدة الطاقة الإضافية APU والمعدات الأصلية حول متطلبات ما قبل الرحلة وما بعدها، بالإضافة إلى العمل مع موردي الوقود المستدام على لوجستيات الشراء والتسليم.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "نحن ملتزمون بدعم المبادرات التي تساعد على تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولنا باع طويل في جهود الحماية وكفاءة استهلاك الوقود عبر مختلف العمليات. وسوف تدعم اتفاقيتنا مع جي ئي أفييشن تقدم جهود الصناعة الجماعية للوصول إلى انبعاثات صفرية، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون. وسوف تشكل شراكتنا مع جي ئي أفييشن للتحضير للرحلة التجريبية خطوة مهمة نحو الحصول على اعتماد الرحلات التي تعمل بوقود مستدام بنسبة 100%".

وسوف تكمل "جي ئي أفييشن" المراجعات الفنية اللازمة للتأكد من أن المحركات تفي بمواصفات الأداء وتوفر أي توجيهات قبل الرحلة وبعدها حسب الحاجة.

وقال جون سلاتري، رئيس ومدير "جي ئي أفييشن" التنفيذي: "نحن ملتزمون بمواصلة الجهود للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران التجاري، بما في ذلك تطوير تقنيات للأساطيل العاملة حالياً وفي المستقبل. ويدشن هذا التعاون مع طيران الإمارات مفتاح جهودنا لتوحيد معايير الوقود المستدام بنسبة 100% عالمياً، ما قد يوفر فرصة كبيرة لتوسيع تأثير هذا النوع من الوقود على جهود صناعة الطيران لتقليل الانبعاثات الكربونية".

ودأبت طيران الإمارات على دعم جهود الصناعة والحكومات لتشجيع تطوير صناعة الوقود المستدام، وتشارك بانتظام في مبادرات للمساهمة في توسيع استخدام هذا النوع من الوقود. وتعود أول رحلة لها استخدمت وقوداً مستداماً إلى عام 2017، حيث انطلقت من مطار شيكاغو أوهير.

وكانت طيران الإمارات قد تسلّمت أول طائرة A380 تعمل بوقود مستدام في ديسمبر/كانون الأول 2020 ، كما قامت بتحميل 32 طناً من هذا الوقود لإحدى رحلاتها من ستوكهولم في ذلك العام، بدعم من "برنامج حوافز سويدافيا للوقود الحيوي". كما بدأت الرحلات الجوية من أوسلو أيضاً استخدام الوقود المستدام بموجب سياسة الحكومة النرويجية الإلزامية. وطيران الأمارات أيضاً عضو في تحالف "الأجواء النظيفة من أجل المستقبل Clean Skies for Tomorrow "، الذي أنشأه المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز جهود تطوير الوقود المستدام.

ويمكن لجميع محركات "جي ئي أفييشن" أن تعمل بالوقود المستدام، المحضّر من زيوت نباتية وطحالب وشحوم ودهون ونفايات معالجة وكحوليات وسكريات وثاني أكسيد الكربون ومصادر بديلة أخرى للمواد الأولية. ويمكن من خلال البدء بالمواد الأولية البديلة بدلاً من الوقود الأحفوري، تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء الإنتاج.

و"جي ئي أفييشن" مشارك رئيسي في اختبار وتقييم وقود الطيران المستدام منذ عام 2007، وتعمل بالتعاون الوثيق مع المنتجين والمشرعين للمساعدة في ضمان إمكانية اعتماد الوقود المستدام على نطاق واسع للاستخدام في الطيران.