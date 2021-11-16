عاجل.. أمير الكويت يفوض ولي العهد بتعيين رئيس الوزراء وإصدار المراسيم الأميرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا بتفويض ولي العهد بتعيين رئيس الوزراء والوزراء.



وبحسب الجريدة الرسمية الكويتية فإن المرسوم الأميري نص على الاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن الجريدة الرسمية توضيحها أن المرسوم يشمل تفويضا لولي العهد باقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها لمجلس الأمة.

وبات متاحا الاستعانة بولي العهد الكويتي لتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم.

كانت وكالة الأنباء الكويتية أكدت أمس الإثنين أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر أمرا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له بصفة مؤقتة لكنها لم تفصح عن طبيعة تلك الاختصاصات.