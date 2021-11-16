التعليم تصدر توجيهاً للجامعات الأهلية

بغداد - ياسين صفوان - وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بتعزيز إجراءات التقديم والقبول في الجامعات والكليات الأهلية على وفق خطة العام الدراسي 2021 /2022.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "دائرة التعليم الجامعي الأهلي ناقشت مع مدراء التسجيل في الجامعات والكليات الأهلية مضامين دليل الطالب الذي سيطلق في المدى المنظور وآليات التقديم والقبول في الجامعات والكليات الأهلية في ضوء الطاقة الاستيعابية المقررة".



واستمع الحاضرون، وفق البيان، الى "توجيهات الوزارة بضرورة التكامل مع نظام القبول المركزي وتقديم الدعم للطلبة خلال فترة التقديم المرتقب وتمكين المتفوقين من التنافس على المنح الدراسية المجانية".

