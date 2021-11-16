انت الان تتابع خبر 'ناسا' تحذر من ظاهرة مخيفة وكارثية قد تؤدي الى انقراض البشرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الفضاء والطيران الامريكية "ناسا"، ان ظاهرة مخيفة وكارثية ستحدث حيث يوجد شئ مرعبًا في الغلاف الجوي للأرض ممكن أن يؤدي إلى انقراض البشرية و نهاية العالم.