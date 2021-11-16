تأجيل محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، أمام محكمة في القدس تنظر في قضية فساد، لكن القضاة وافقوا على طلب الدفاع تأجيل شهادة أحد المقربين منه الذي تعتبره النيابة شاهداً رئيسياً.



وحضر بنيامين نتانياهو إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس الشرقية المحتلة للمشاركة في جلسة استماع مرتقبة من دون المواكبة الأمنية الواسعة.

وبات نتانياهو يتزعم المعارضة بعدما أطاح به تحالف واسع بقيادة نفتالي بينيت ويائير لبيد في يونيو (حزيران) الماضي.

ووجهت إلى نتانياهو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث لوائح اتهام منفصلة تتهمه بقبول هدايا فاخرة وتقديم منافع لأقطاب وسائل إعلام في مقابل تغطية إيجابية.

وكان من المتوقع أن يدلي نير حيفتس المتحدث السابق باسم نتانياهو بإفادته الثلاثاء وهو يعتبر شاهداً رئيسياً للادعاء العام في ما يسمى بقضية "بيزك" للاتصالات.

ويعتبر هذا الملف الأكثر خطورة بالنسبة لنتانياهو اذ يتهم فيه رئيس الوزراء السابق بتقديم مزايا للشركة قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات في مقابل تغطية ايجابية لصالحه على موقع "واللا" الإخباري التابع لمجموعة بيزك.

وجادل محامو نتانياهو بأنهم غير مستعدين للرد على شهادة حيفتس بعد تسريبات صحافية حول أدلة جديدة قد يعرضها هذا الأخير.

وأسفت النيابة العامة للتسريبات الحاصلة حول شهادة حيفتس لكنها حضت على المضي قدما بجلسة الثلاثاء.

لكن قضاة المحكمة استجابوا لجهة الدفاع وارجأوا المحاكمة حتى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

منذ بدء المحاكمة العام الماضي وما تلاها من جلسات هذا العام، كانت تنظم تجمعات مؤيدة لنتانياهو وأخرى معارضة له أمام المحكمة مع نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في محيطها واغلاق الشوارع.

لكن الوضع كان أكثر هدوءاً أمام المحكمة وداخلها الثلاثاء بحسب مراسلين على الأرض، فقد تجمع نحو 50 مؤيداً لنتانياهو حملوا لافتات وأعلاماً خارج قاعة.