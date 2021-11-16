أمين عام التجمع الوطني الليبي أسعد ازهيو يترشح للانتخابات الرئاسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

أعلن امين عام حزب التجمع الوطني الليبي، أسعد ازهيو، الثلاثاء، أنه قدّم أوراق ترشحه للمفوضية الليبية العليا للانتخابات، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، التي سيتم إجراؤها في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.



وقدّم أزهيو ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن قبول ترشح المشير خليفة حفتر، وقبله سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية.

وعُرف ازهيو بمواقفه اللافتة من الجيش الليبي، إذ قال في تصريح اعلامي أخيرا إن ”اختيار القائد العام للجيش يجب أن يتم بالتشاور مع الضباط المتواجدين على الأرض“، منوها إلى أن ”الجيش في الشرق أو الغرب ليس هو الشرعي الوحيد، فكل من يحمل رقما عسكريا هو شرعي، لأنه تدرب وتأهل ضمن القوات المسلحة سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب وعقيدة الجندي في أي مكان هي عقيدة وطنية تحمي المواطن والبلاد“.

وأعلنت المفوضية أن صفحتها على ”فيسبوك“ التي تم اختراقها الاثنين، بعد أن تم نشر خبر قبول ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، قد عادت للعمل الثلاثاء.

وكان مسؤول إدارة الإعلام في المفوضية سامي الشريف، قال في تصريح صحفي، إن ”صفحة المفوضية على فيسبوك، تم اختراقها في الساعات الماضية وإن المخترقين نشروا خبرا كاذبا حول رفض رئيس المفوضية عماد السايح، لأوراق ترشح سيف الإسلام القذافي“.

جاء ذلك، بعد ساعات من قيام ميليشيات مسلحة بإغلاق مراكز انتخابية بعدد من المدن، التي عبرت عن رفضها ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية، إذ ذكرت تقارير إعلامية، أن مسلحين قاموا بإغلاق أبواب فرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة زليتن ومنعوا الموظفين من الدخول للقيام بأعمالهم، كما منعوا المواطنين من تسلم بطاقاتهم الانتخابية.

بالتوازي مع ذلك قامت ميليشيات مسلحة بمدينتي الزاوية وغريان بإغلاق المراكز الانتخابية، إذ أعلن مكتب الإدارة الانتخابية ”الجبل 1“ بمدينة غريان في بيان، أنه تم إغلاق المكتب إلى إشعار آخر.

وسحبت مفوضية الانتخابات، الإثنين، بيانا مزعوما حول رفض ملف ترشح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد وقت قصير من نشره على صفحة المفوضية، إذ أكدت أن صفحتها تعرضت للاختراق.

وجاء في البيان، الذي تم سحبه، انه ”أمام ما تشهده المفوضية من زعزعة للاستقرار وإغلاق للمكاتب في الوقت الحالي، بسبب ترشح المدعو سيف الإسلام القذافي، قررت المفوضية رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة“.