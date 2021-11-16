تفكيك عبوة ناسفة لاستهداف رتل عسكري بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل.



والإثنين، أعلنت السلطات الأمنية في العراق، مقتل انتحاري وعنصر آخر من تنظيم داعش خلال عملية عسكرية شمال البلاد.

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إلقاء القبض على "شرعي كتيبة الفاروق"، الذي كان قد اشترك بتفجير مركز للشرطة في بابل.

وتلاحق القوات العراقية عناصر تنظيم داعش عبر عمليات عسكرية تتركز أغلبها عند مناطق نائية وأطراف المدن.